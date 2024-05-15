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    10:47, 15 Май 2024 | GMT +6

    Более 61 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома после паводков

    паводки, МЧС
    Фото: МЧС РК

    В городе Кульсары Атырауской области продолжается откачка из подтопленных 14 домов. За сутки откачано 291 754 куб. метров воды, уложено 33 400 мешкотар и 870 тонн инертных материалов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    Ведется мониторинг уровня реки Жайык, берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе завершены. Вокруг села Талдыколь Махамбетского района проводятся работы по возведению насыпной дамбы.

    паводки, МЧС
    Фото: МЧС РК
    паводки, МЧС, дамба
    Фото: МЧС РК

    В Северо-Казахстанской области за последние 15 дней откачана вода из подтопленных 3 401 частного дома и 667 дворовых территорий. Завершены работы по откачке талой воды в Кызылжарском районе. Продолжаются работы по откачке 47 частных жилых домов и 83 дворовых территорий поселка Заречный и микрорайона Подгора города Петропавловска с использованием мощной водооткачивающей техники. Продолжается перевозка жителей в поселок Заречный, часть из которых возвращаются в свои дома.

    паводки, МЧС, спасатели
    Фото: МЧС РК

    В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 2 450 мешкотар и 280 тонн инертных материалов.

    По республике вернулись в свои дома 61 151 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 365 человек. Отведено и откачано порядка 20,5 млн куб метров талой воды из 11 264 частных жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

    В противопаводковых работах задействовано 7 062 человека и 983 единицы техники, 352 водооткачивающих средства и 66 плавательных средств, шесть воздушных судов.

    паводки, МЧС
    Фото: МЧС РК

     

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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