21 Июня 2022 20:58

Более 61 млн тенге выделили на содержание остановок в Талдыкоргане

ЖЕТЫСУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На содержание остановок в 2022 году выделили 61,3 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день проводится конкурс на содержание 21 умной остановки, где предусмотрено обеспечение бесперебойной работы интернета, источников питания смартфонов, кондиционеров, электронной таблички с картой города и маршрутами автобусов, информационного табло, камер видеонаблюдения, а также ремонт кровли и солнечных панелей», - сообщил на пресс-конференции аким города Талдыкоргана Асет Масабаев.

Сейчас в центре города имеется 282 остановочных комплекса - 109 старой конструкции, 155 новых остановок коричневого цвета и 21 умная (smart) остановка.

«С апреля месяца этого года начали работы по устройству 10 остановочных комплексов в Восточном микрорайоне по улицам Шахворостова, Гагарина, Алдабергенова, Биржан Сал и Жалайыри. Работы будут завершены в июле этого года», - отметил глава города.

Услугами общественных перевозок по 26 маршрутам п о городу занимаются семь предприятий-перевозчиков. Всего с учетом резерва у семи предприятий-перевозчиков имеется 230 автобусов, из них ежедневно на линию выпускается 170-187 автобусов.

Кроме того, городские предприятия перевозчиков закупили 55 автобусов в лизинг, общей стоимостью 2,3 млрд тенге. В целях оказания помощи предприятиям-перевозчикам на 2022 год выделены бюджетные средства на социально значимые маршруты города в сумме 430 млн тенге.