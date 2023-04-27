Более 600 жителей СКО подали заявления на банкротство

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 630 человек подали заявления на банкротство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления по работе с задолженностью департамента государственных доходов Гульнара Кадырбекова на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила, что из 630 поданных заявлений приняли 91. На рассмотрении находятся 112 и 427 получили отказ.

По области больше всего заявлений подали жители Петропавловска – 349, Кызылжарского - 63, Айыртауского – 52 и района им. Г.Мусрепова - 24.

Г. Кадырбекова пояснила, что после подачи заявления в течение 15 дней проводится проверка. Отказать могут по нескольким причинам. В частности, если имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев, имущество у должника или его супруги, отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или микрофинансовой организацией. Причиной для отказа может стать наличие регистрации индивидуального предпринимательства или получение адресной социальной помощи в период менее шести месяцев.

Повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.