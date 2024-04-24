Более 600 жителей города Кульсары находятся в эвакопунктах Актау

Жители Атырауской области, во время паводков эвакуированные в Актау, находятся в нескольких эвакуационных пунктах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата Мангистауской области, в 20 эвакуационных пунктах временно размещены более тысячи жителей города Кульсары.

— В области работают 20 специально открытых эвакуационных пункта. В них временно проживают 1 067 человек. Всего в эвакуационных пунктах области имеется 12 тысяч свободных мест, — сообщила пресс-служба акимата Мангистауской области.

В городе Актау в эвакуационных пунктах находятся более 600 жителей Кульсары.

— На территории города Актау в эвакуационных пунктах размещены 619 человек. Еще 162 жителя Кульсары поселились у родственников или самостоятельно разместились в городе, — сказал главный инспектор по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите аппарата акима города Актау Манарбек Муханбетов.

В начале апреля в связи с наводнением в Жылыойском районе Атырауской области в Мангистаускую область было перевезено более 27 тысяч человек. Для размещения пострадавших от наводнения в городе Кульсары в городе Жанаозене было подготовлен 17 эвакуационных пунктов, в селе Мангыстау Мунайлинского района - четыре пункта, в Мангистауском районе - 12, в Каракиинском и Тупкараганском районах - дополнительно шесть эвакуационных пунктов. В Актау жители Кульсары были размещены в 17 эвакуационных пунктах.

Как сообщил аким области Нурлан Ногаев, из 27 тысяч жителей Атырауской области, перевезенных в Мангистаускую область, третья часть вернулась домой.

Вчера стало известно, что сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в области прекращен.