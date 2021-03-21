РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 21 Март 2021 | GMT +6

    Более 600 жалоб поступило на интернет-магазины в 2020 году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о поступающих на действия интернет-магазинов жалобах казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году в Комитет по защите прав потребителей Министерства поступило 689 жалоб потребителей на действия онлайн-магазинов. По итогам принятых мер возвращено 13.2 млн. тенге граждан. С начала 2021 года поступило 104 жалобы, сумма возврата 192 тысячи тенге», - сообщил Бахыт Султанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Причинами обращений граждан в сфере электронной торговли являются уклонение от регистрации в органах государственных доходов (интернет-магазины зарегистрированные только в социальных сетях, olx, satu, market и т.д.);

    отсутствие возможности в обмене или возврате товара (в связи с отсутствием информации о продавцах);

    ненадлежащее качество доставленного товара, при этом в большинстве случаев у потребителей нет возможности проверить качество товара до оплаты полной стоимости (АО «Казпочта» обязывает потребителей внести полную сумму товара, для раскрытия почтового отправления);

    непредставление информации о товаре (товар направляется потребителю без ярлыков, этикеток, без документа, подтверждающего факт приобретения товара);

    отсутствие информации о продавце (на сайтах и в социальных сетях интернет-магазинов не указываются реквизиты, контактные номера);

    отсутствие возможности у потребителей затребовать документы, подтверждающие качество товаров (сертификат соответствия);

    срыв сроков доставки (чаще всего без уведомления об этом потребителя); - ограничение выбора, навязывание определенного спектора товаров;

    мошенничество, интернет-магазины, осуществляющие деятельность в социальных сетях, требуя 100% предоплату, после оплаты удаляют аккаунты и оставляют потребителей без товаров и денег;

    обман потребителей, продавцы, требуя 100% предоплату, высылают потребителям некачественный товар, без обратной связи и достоверной информации о продавце.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!