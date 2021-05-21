Более 600 выпускников претендуют на «Алтын белгі» в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 647 выпускников школ претендуют на знак «Алтын белгі», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Претендентам на «Алтын белгі» предстоит, сдать 4 экзамена на итоговой аттестации. По итогам которого будут определены обладатели «Алтын белгі», - сообщил заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов.
Также спикер рассказал о проведении последнего звонка и выпускных.
«В текущем году управление образования города Алматы рекомендует проведение последнего звонка организовать в режиме онлайн. В случае желания родителей и готовности школ, можно перенести мероприятие по принципу «один класс - одна линейка» с соблюдением всех карантинных мер», - отметил он.
Напомним, в Алматы 6 мая стартовало ЕНТ. Тестирование продлится до 30 июня. В этом году в городе более 11 тысяч выпускников сдают единое национальное тестирование.
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