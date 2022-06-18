18 Июня 2022 11:22

Более 600 выпускников алматинских школ получили нагрудный знак «Алтын белгi»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На площади Абая лучших выпускников школ Алматы наградили знаком «Алтын белгi». Аким города Ерболат Досаев поздравил выпускников и пожелал им успехов при поступлении в высшие учебные заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В текущем году школы города Алматы окончили более 12 тыс. выпускников, из них 605 учеников стали обладателями знака «Алтын белгі».

Кульминацией торжества стал вальс выпускников, музыкальное сопровождение которого исполнили вокалисты Казахского Национального театра оперы и балета.