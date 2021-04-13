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    18:46, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 600 ветхих домов реконструируют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируется отремонтировать более 650 ветхих домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель постоянной комиссии маслихата Алматы Максим Финогенов совершил выезд в Ауэзовский район, в рамках контроля исполнения программы по капитальному ремонту старого и ветхого жилья.

    Так, в общей сложности планируется отремонтировать более 650 ветхих домов. В ходе рабочей поездки было осмотрено два дома во 2 микрорайоне. По словам депутата, результаты проверки еще недостаточно удовлетворительны, есть замечания по качеству выполняемых строительных работ, отсутствует технический надзор.

    «Вся проводимая работа по реконструкции ветхих домов взята на особый контроль депутата маслихата», - сообщили в пресс-службе маслихата.



    Теги:
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