Более 600 ветхих домов реконструируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируется отремонтировать более 650 ветхих домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель постоянной комиссии маслихата Алматы Максим Финогенов совершил выезд в Ауэзовский район, в рамках контроля исполнения программы по капитальному ремонту старого и ветхого жилья.

Так, в общей сложности планируется отремонтировать более 650 ветхих домов. В ходе рабочей поездки было осмотрено два дома во 2 микрорайоне. По словам депутата, результаты проверки еще недостаточно удовлетворительны, есть замечания по качеству выполняемых строительных работ, отсутствует технический надзор.

«Вся проводимая работа по реконструкции ветхих домов взята на особый контроль депутата маслихата», - сообщили в пресс-службе маслихата.



