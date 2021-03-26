Более 600 участков казахстанских железных дорог могут быть затоплены весной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно прогнозов по паводковой ситуации на весну-лето текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для прогноза паводковой ситуации государственными органами используются данные РГП «Казгидромет», который является единственным ответственным органом, имеющим право на официальное информационное обслуживание организаций штормовыми предупреждениями о надвигающихся опасных и стихийных явлениях природы на территории Республики Казахстан. Кроме того, для прогноза паводковой ситуации на трансграничных реках Урал, Сырдарья, Талас, Шу государственными органами также используются прогнозные данные гидрометеорологических служб России, Узбекистана и Кыргызстана», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

Согласно данным РГП «Казгидромет» по состоянию на 11 марта текущего года объемы влагозапасов больше среднемноголетних значений в бассейнах рек Северо-Казахстанской (в бассейне р. Есиль на 91 %), Акмолинской (в бассейне р. Шагалалы на 78 %, р. Селеты – на 13 %, р. Есиль – на 5 %), Актюбинской (в бассейне р. Илек на 75 %), Костанайской (в бассейне р. Тогызак на 38 %, р. Тобол – на 20 %), Карагандинской (в бассейне р. Нура на 15 %) и Западно-Казахстанской (в бассейне р. Шаган на 13 %) областей. Также превышают нормы показатели осеннего увлажнения почвы в бассейнах рек Акмолинской (в бассейне р. Есиль на 26 %), Северо-Казахстанской (в бассейне р. Есиль на 16-50 %), Костанайской (в бассейне р. Тогызак на 50%) и Карагандинской (в бассейне р. Нура на 9%) областей. Больше прошлогодних показателей глубина промерзания почв в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

«При этом в данных регионах продолжается процесс снегонакопления. Таким образом, в случае резкого повышения температуры и таяния снега сохраняется риск затопления 276 населенных пунктов (проживает свыше 270 тысяч человек), 482 участков автомобильных дорог и 673 участков железных дорог, 59 автомобильных мостов», - заключил Премьер-Министр.