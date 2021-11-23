Более 600 тысяч тенге штрафов: злостного нарушителя ПДД задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан злостный нарушитель правил дорожного движения. Водитель нарушил 21 правило на общую сумму штрафов в 600 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области

«Полицейскими был задержан злостный нарушитель правил дорожного движения, водитель автомашины марки Datsun с российским учетом. У него было 21 действующее предписание на общую сумму более 600 000 тенге. Помимо действующего предписания на водителя были составлены административные протокола за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и за нарушение законодательства РК об обязательном страховании», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Также благодаря совместной работе с департаментом государственных доходов Актобе полицейскими было установлено и задержано трое водителей, имеющих государственный долг на сумму более 1 млн тенге.

Всего с 1 ноября при помощи аппаратно- программного комплекса «Мираж –Ураган» в регионе было выявлено 126 неустановленных транспортных средств, ввезенных из стран ЕАЭС.

Выдано 270 предписаний о наличии нарушения, зафиксированные автоматическими системами фиксации, 16 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Выявлено семь транспортных средств, находящихся в криминальном розыске.