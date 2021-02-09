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Более 600 тысяч обращений налогоплательщиков обработал контакт-центр в прошлом году - Минфин РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Февраля 2021, 11:08
Более 600 тысяч обращений налогоплательщиков обработал контакт-центр в прошлом году - Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Контакт-центр при Комитете государственных доходов обработал более 600 тысяч обращений налогоплательщиков в 2020 году. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня физическим и юридическим лицам оказываются 44 госуслуги, из них 38 - в электронном виде. В прошлом году оказано 22,3 млн госуслуг, из которых 97% - в электронном виде», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Он также рассказал о результатах работы Контакт-центра при Комитете государственных доходов в 2020 году.

«За 2020 год контакт-центром обработано свыше 670 тысяч обращений налогоплательщиков, из них 91% оценили работу операторов на «отлично». Наиболее часто люди обращаются по вопросам уплаты местных налогов, суммам налоговой задолженности, заполнению отчетностей и др.», - заключил министр.


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