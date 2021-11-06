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Более 600 тысяч кв. м. земель изучат на содержание недр в Казахстане

6 Ноября 2021 12:12
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Более 600 тысяч кв. м. земель изучат на содержание недр в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРРМ – Как будет развиваться геологическая отрасль в рамках нацпроекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях формирования предпосылок и условий для развития и поддержки конкурентоспособности минерально-сырьевой базы Казахстана разработано направление «Развитие геологической отрасли» Национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» (далее – Национальный проект), утвержденного решением Правительства 12 октября текущего года. Основная задача Национального проекта в части геологии – это повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки, в рамках которого обозначены 3 показателя», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Это охват геолого-геофизической изученности, количество сформированных инвестиционных пакетов геологической информации и уровень обеспеченности государственной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов.

«Национальный проект содержит комплекс мероприятий, направленных на региональное геологическое изучение недр на площади 683,9 тыс кв км, с общим объемом финансирования из государственного бюджета 63,168 млрд тенге. Запланированные мероприятия позволят повысить изученность территории нашей страны, оценить прогнозные ресурсы полезных ископаемых и выявить потенциально перспективные объекты для последующей передачи в недропользование», - заключил Премьер.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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