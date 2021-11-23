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    22:40, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 600 тонн дизтоплива незаконно реализовала жительница ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Баррель» пресечен факт реализации нефтепродуктов без разрешительных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прсес-службу Агентства.

    Следствием установлено, что жительница Урджарского района С.Каленова незаконно реализовала дизельное топливо в объеме более 600 тонн на сумму 151 млн. тенге без документов, подтверждающих законность их происхождения.

    Она осуждена к 3 годам лишения свободы условно.

    «Если Вам стали известны факты, связанные с незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением нефти и нефтепродуктов, просим сообщить по телефону доверия Агентства +7 7172 708 478», - добавили в пресс-службе АФМ РК.

    Теги:
    Топливо Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Правоохранительные органы
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