Более 600 тонн дизтоплива незаконно реализовала жительница ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Баррель» пресечен факт реализации нефтепродуктов без разрешительных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прсес-службу Агентства.

Следствием установлено, что жительница Урджарского района С.Каленова незаконно реализовала дизельное топливо в объеме более 600 тонн на сумму 151 млн. тенге без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Она осуждена к 3 годам лишения свободы условно.

«Если Вам стали известны факты, связанные с незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением нефти и нефтепродуктов, просим сообщить по телефону доверия Агентства +7 7172 708 478», - добавили в пресс-службе АФМ РК.