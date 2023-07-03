Более 600 сообщений о бытовом насилии поступило в полицию за два дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С первого июля в полицию поступило более 600 сообщений о бытовом насилии. Об этом на брифинге сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Акмарал Серикбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, за два дня (с 1 июля т.г.) в полицию поступило 637 сообщений о бытовом насилии. Факт не подтвердился в 200 случаях. Таким образом, если ранее списывалось в наряд 60% обращений, то на сегодня это 30%. Зачастую это сообщения соседей, гражданско-правовые отношения. В отношении 346 граждан возбуждены административные дела. Вместе с тем, необходимо отметить, что 10 граждан были привлечены за ложный вызов (ст. 438 КоАП)», - сказала Акмарал Серикбаева.

Спикер добавила, что полиция не может отвлекаться на фейковые обращения граждан, так как в это время другие граждане реально нуждаются в помощи.

«В целях пресечения правонарушения задержано 65 лиц. Для обеспечения безопасности потерпевших в соответствии со ст. 20 Закона «О профилактике бытового насилия» вынесено 300 защитных предписаний», - сообщила Акмарал Серикбаева.

По ее словам, данным правовым документом дебоширам запрещается:

– совершать бытовое насилие;

– вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

Данные лица поставлены на профилактический учет. За ними осуществляется усиленный полицейский контроль за образом жизни и поведением. В случае нарушения данных запретов предусмотрена административная ответственность – арест на 10 суток.

Кроме того, в целях предупреждения совершения этим лицом новых правонарушений, при рассмотрении административных дел суд вправе установить особые требования к поведению на срок от 3 месяцев до года.

Дополнительно запрещается:

– приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия;

– употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества.

За нарушение установленного судом особого требования к поведению новыми нормами увеличен срок ареста. Теперь он составляет 10 суток. За повторное нарушение – арест 20 суток.

Ранее сообщалось, что наказание за семейно-бытовое насилие ужесточили с июля в РК.