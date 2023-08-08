Более 600 преподавателей не хватает в школах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в школах не хватает более 600 преподавателей, в том числе 400 с русским языком обучения и 200 с казахским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель по финансам и экономике городского отдела образования Ерлан Балмуханов, в первую очередь в школах наблюдается нехватка учителей математики, истории и начальных классов. Общее количество необходимых кадров перевалило за 600, из них 400 - учителей с русским языком обучения.

«Существует дефицит 30 учителей математики с казахским языком обучения, 45 учителей математики в классах с русским языком обучения и 25 учителей по истории. Также в школах не хватает психологов. Одна из основных причин - низкая заработная плата и много сложностей при устройстве на работу. Чтобы стать учителем, мало иметь диплом, нужно соответствующее портфолио. Комиссия проверяет квалификационное соответствие, затем необходимо сдать тест. Многие его не проходят. Если учителя проходят тест, то проверяются личностные качества учителя: может ли этот человек работать с детьми», - сказал Ерлан Балмуханов.