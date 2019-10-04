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вчера 22:17
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Более 600 пожилых людей чествовали в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В начале октября чествуют людей старшего поколения. Не обходят стороной эту добрую традицию и в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.
В Доме культуры «Көкшетау» прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику.
Почетными гостями программы стали более 600 человек - ветераны войны и труда, труженики тыла, пенсионеры, представители общественных организаций.
К ветеранам и пенсионерам со словами благодарности обратился аким области Ермек Маржикпаев.
«Вы – поколение созидателей, подарившее народу Независимого Казахстана многочисленные примеры трудового и боевого героизма, любви к родной земле, истинного патриотизма. Вы работали на будущее страны и на благополучие его народа. Многое из того, чем сегодня гордится наша область, республика, что появилось в ней впервые, было создано вашими руками», - отметил руководитель региона.
В своем выступлении аким области проинформировал о принимаемых системных мерах по социальной поддержке лиц старшего возраста. Сегодня в регионе пожилые граждане обеспечиваются специальными социальными услугами, которыми охвачено порядка 5 тыс. человек.
Также в течение месячника будут произведены выплаты из местного бюджета более 7 тыс. человек и за счет средств хозяйствующих субъектов будет оказана материальная поддержка старшему поколению на более 200 млн тенге.
Благодарственными письмами акима области и ценными подарками были отмечены 21 ветеран, среди которых 89 – летний аксакал Жолдыбай Балтабеков, до сих пор принимающий активное участие в общественной жизни региона.
Среди награжденных и Қаламкас Мухамедина, которая накануне отметит и свой профессиональный праздник– День учителя.
«Я проработала в системе образования более 40 лет. Свой трудовой путь начинала в средней школе Коргалжынского района, затем работала в СШ№ 2 п.Шортанды, откуда и вышла на заслуженный отдых. Сегодня мои ученики трудятся во всех сферах экономики, внося вклад в развитие региона, страны и я ими горжусь», - отметила ветеран педагогического труда.
Красочная, праздничная программа с участием творческих коллективов области стала особым, музыкальным украшением мероприятия. А общее фото стало еще одной памятной страничкой в их богатой биографии.
К слову, в области ветераны и инвалиды ВОВ полностью освобождены от уплаты коммунальных услуг. В нынешнем году выплачена компенсация на оплату коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, семьям погибших воинов, женам умерших инвалидов и участников ВОВ, проезд в госпиталь участникам, инвалидам ВОВ и приравненным к ним лиц, а также единовременная социальная выплата репрессированным гражданам.
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