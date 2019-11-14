Более 600 пожаров произошло на территории Жамбылской области в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О причинах пожаров в жилом секторе и профилактике возгораний рассказали в департаменте по чрезвычайным происшествиям Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации старшего инженера УЧС города Тараза капитана гражданской защиты Мейрбека Дуйсембаева, значительная часть пожаров в жилом секторе, особенно в частных домах, происходит в осенне-зимний период по причине использования неисправных отопительных печей.

«Всего месяц, как начался отопительный сезон, - рассказал спикер, - однако уже только по городу Таразу за этот период произошло 12 пожаров в жилом секторе. Неисправность отопительной системы - распространенная причина трагедий, связанных и с отравлением угарным газом. Поэтому сотрудники ДЧС области, управления по чрезвычайным происшествиям Тараза, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, АО ЖПФ «КазТрансГазАймақ», волонтеры молодежного движения «Жибек жолы» провели субботник по пожарной безопасности в жилом секторе».

Подобные рейдовые мероприятия, по словам спикера, а также подворовые обходы жилого сектора, проходят регулярно. И целью таких рейдов является предупреждение пожаров, гибели и травмирования людей от отравления угарным газом в период отопительного сезона. Владельцы частных домов получают инструктаж о мерах пожарной безопасности.

По словам заместителя начальника Пожарной части №4 города Тараза службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области капитана гражданской защиты Жарылкасына Амиралиева, проблемой в последние годы становятся

выезд противопожарной службы и перемещение по городу.

«При выезде на пожар пожарные области сталкиваются с такой проблемой, как автомобилисты, заторы, а также преграды и сооружения между домами, которые задерживают работу специалистов, прибывших на место вызова. Хотелось бы настоятельно попросить о том, чтобы при виде пожарной машины, мчащейся на вызов, люди были человечнее и пропускали».

«Обеспечение безопасности людей при любых ситуациях, в том числе при пожаре и других ЧС, - серьезная проблема, причем с годами сложность ее возрастает. Знание способов предупреждения несчастных случаев, выполнение технических регламентов и инструкций по безопасности приобретают первостепенное значение. В связи с ростом количества эксплуатируемых электроприборов и различного вида электрооборудования и наступлением отопительного сезона возникают новые, повышенные требования к профилактике среди населения. В 9 случаях из 10 в возникновении опасности виновен человек», - отметили в ДЧС Жамбылской области.

По данным ведомства, в этом году на территории области зарегистрировано 618 пожаров (в 2018 году - 598), ущерб составил 88,1 млн тенге (в 2018 году - 128 млн тенге), на пожарах погибли 3 (в 2018 году - 11) и травмировано 5 человек (в 2018 году - 8).

С начала года на территории города Тараза зарегистрировано 236 пожаров, погибли 2 человека, и двое получили ожоги различной степени.