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Более 600 пиротехнических изделий изъяли из продажи в СКО

28 Декабря 2022, 01:42
Более 600 пиротехнических изделий изъяли из продажи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и спасатели области активизировали рейды по точкам реализации нелицензированной пиротехнической продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, создано более 60 рейдовых групп, в состав которых вошли 200 стражей порядка. За два дня выявили 12 правонарушений, изъяли свыше 620 штук пиротехнических изделий.

«Призываем приобретать пиротехнику только в магазинах и павильонах, имеющих сертификаты на продажу товара. Обращаем особое внимание на необходимость контроля за действиями несовершеннолетних детей. Важно не допустить факты самостоятельного использования подростками пиротехнических изделий», - отметил старший инспектор управления административной полиции Курман Мусин.

Рейды по местам продаж пиротехники полицейские и спасатели завершат только в первых числах января.


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