Более 600 ПЦР-обследований провели в Павлодарской области за сутки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается нестабильной, наблюдается прирост», - сообщили журналистам в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

«В Павлодарской области зарегистрировано 52136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - отметили в ДСЭК.

54,8 % заболеваемости приходится на город Павлодар. За последние сутки в регионе зарегистрировано 168 случаев COVID-19.

«С 26 октября по 1 ноября в области зарегистрировано 1515 заболевших, с 19 по 25 октября – 1454 случаев COVID-19. Вирусологическими лабораториями Павлодарской области за последние сутки проведено 690 ПЦР-исследований, в целом же в регионе проведено 792571 исследование», - добавили в департаменте.

Нестабильность эпидситуации и рост заболеваемости, по мнению эпидемиологов, вызваны тем, что уровень вакцинации против коронавирусной инфекции среди людей ещё очень низок.

«Провакцинировано только 40% населения из необходимых 60% для создания стойкой иммунной прослойки. Кроме того, наступил эпидсезон по ОРВИ и гриппу», - добавили специалисты.

В эти же дни в Павлодарской области похолодало, и в целом ухудшилась погода, поэтому увеличилось число обращений людей за медпомощью при первых симптомах простуды, что соответственно повлекло рост количества проводимых ежедневных ПЦР-обследований.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 ноября, Павлодарская область находится в «красной» зоне по степени распространения коронавируса в регионах Казахстана.