Более 600 обращений через приложение Qoldau 24/7 поступило в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области с начала года через приложение Qoldau 24/7 поступило более 600 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мобильное приложение Qoldau 24/7, запущенное Фондом обязательного социального медицинского страхования, дает возможность решать вопросы, поступающие от жителей.
«Главная функция этого приложения заключается в консультировании населения по вопросам медицинской помощи, приеме жалоб и просьб граждан. А также в предоставлении возможности давать оценку качества медицинского обслуживания. В регионе с начала года увеличилось количество использующих эту платформу. В этом году поступило 638 различных вопросов и жалоб, из них 605 касаются медицинского обслуживания», – сообщила пресс-служба филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования».
Как говорят специалисты, в сегодняшней ситуации приложение Qoldau-24/7 является самым эффективным средством обеспечения обратной связи между жителями и медицинскими работниками.
«Здесь обрабатываются все обращения, поступившие от граждан, и вносятся в перечень обращений под регистрационным номером. Кроме того, проводится мониторинг обращений и, в случае необходимости, эти обращения направляются на экспертную оценку для принятия решения в установленные сроки. Затем, через это мобильное приложение, на аккаунт обратившегося отправляется ответ», – пояснил директор филиала Галымжан Абилов.
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