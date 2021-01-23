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    22:43, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Более 600 нарушений правил парковки выявили в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 600 нарушений правил парковки транспортных средств было выявлено в Акмолинской области в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В прошлом году в Акмолинской области было выявлено 355 нарушений правил остановки или стоянки. Среди них 147 - за остановку или стоянку на тротуаре, клумбах, детских или спортивных площадках и 14 - за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекших создание препятствий для движения других транспортных средств.

    Всего же, по информации ведомства, за минувший год в регионе было выявлено более 600 нарушений правил парковки.

    «С начала текущего года полицейские выявили 116 нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для водителей с ограниченными возможностями. Штраф за неправильную парковку составляет от 3 до 15 МРП. За незаконную парковку на тротуаре, детской площадке, клумбе (газоне), спортивной площадке, местах для инвалидов или с созданием препятствия для движения других транспортных средств сумма штрафа составляет 10 МРП (29170 тенге), за повторное нарушение в течение года – 15 МРП (43755 тенге). Штраф за уклонение от оплаты платной парковки – 3 МРП (8751 тенге) и 5 МРП (14585 тенге) за повторный случай. За все прочие нарушения в сфере правил остановки и стоянки штраф составляет 5 МРП, за повторное нарушение – 10 МРП», - уточнили в ведомстве.

    Полицейские призвали акмолинцев не оставлять автомобили на проезжей части дороги.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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