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Более 600 морских пехотинцев возвращаются домой из Актау

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Апреля 2023, 03:47
Более 600 морских пехотинцев возвращаются домой из Актау Фото: gov.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие бригады морской пехоты, отслужившие год, попрощались с Боевым знаменем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В воинских частях регионального командования «Запад» повсеместно проходят торжественные мероприятия с проведением ритуала прощания с Боевым знаменем по случаю увольнения военнослужащих срочной службы, выслуживших установленный срок воинской службы. На плацу бригады морской пехоты построились военнослужащие, увольняемые в запас, более 600 морских пехотинцев простились с Боевым знаменем - с символом воинской чести, доблести и славы.

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«В течение года вы освоили воинские специальности, достигли значительных результатов в боевой учебе и государственно-правовой подготовке, неоднократно демонстрировали высокую боевую выучку, прекрасно показали себя во время конкурса «Снайперский батальон», - напутствовал их командир бригады подполковник Жаннур Саткынов.

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Рядовой Валерий Плаксин называет бригаду морской пехоты своим вторым домом, где он приобрел много друзей.

»Здесь мы научились очень многому, в том числе ценить родителей и дружбу. Благодарю всех тех, кто вкладывал в нас душу, обучал, сопереживал и помогал нам пройти этот путь», – вторит ему рядовой Динмухамбет Азберген, призванный из Алматинской области.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, высокие показатели в боевой и физической подготовке морских пехотинцев наградили грамотами, благодарственными письмами в адрес родителей, фотоальбомами о службе и памятными подарками. Ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания.

Напомним, что в Актауском гарнизоне весной текущего года будут уволены в запас около 1000 военнослужащих срочной службы, выслуживших установленный законом срок воинской службы.

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Армия   Мангистауская область   Вооруженные силы   Актау  
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