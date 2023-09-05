Более 600 млрд тенге намерены направить на развитие системы здравоохранения Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утвердить Комплексный план развития системы здравоохранения столицы на 2023-2027 годы намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект комплексного плана размещен на портале Открытые НПА.

«Данный комплексный план развития системы здравоохранения столицы на 2023-2027 годы разработан в целях повышения качества оказания медицинской помощи населению, а также укрепления амбулаторных и стационарных сетей системы здравоохранения города Астаны. Комплексный план предусматривает строительство новых и реконструкцию действующих медицинских объектов, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и развитие кадровых ресурсов. Комплексный план состоит из 30 организационных и реализационных мероприятий на общую сумму 611 млрд тенге»,- говорится в документе.

Отмечено, что до 2027 года планируется построить 9 новых объектов первичной медико-санитарной помощи. Также будут созданы 5 специализированных организаций для детей.

«Также комплексными планами предусматривается укрепление кадрового потенциала медицинских работников за счет увеличения количества образовательных грантов резидентуры по дефицитным специальностям, обеспечения молодых специалистов мерами социальной поддержки (предоставление служебного жилья, поощрение и повышение квалификации медицинских работников в виде дифференцированной доплаты, в том числе за рубежом)», - сообщается в проекте комплексного плана.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 14 сентября текущего года.