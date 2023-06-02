Более 600 млрд долларов нужно Казахстану для достижения углеродной нейтральности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова напомнила об основных аспектах Стратегии достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Стратегии предусмотрен важный аспект по выведению из эксплуатации угольных мощностей с текущими сроками эксплуатации более 30 лет, внедрению технологий улавливания и хранения углерода для тех блоков, которые продолжат работу после 2035 года. Также требуется внедрение НДТ и экологизация производств», - сказала Зульфия Сулейменова на III Международном конгрессе «ECOJER Carbon Neutrality Pathways».

По ее словам, сценарий углеродной нейтральности до 2060 года предотвратит попадание в атмосферу более 9 млрд тонн выбросов СО2.

«В Стратегии мы оценили инвестиционную потребность по обеспечению углеродной нейтральности, которая составляет 610 млрд долларов США. Стратегия является долгосрочным ориентиром устойчивого развития экономики для государственного и частного сектора, включая международных инвесторов, позволит обеспечить сохранение конкурентоспособности наших отраслей», - заключила министр.