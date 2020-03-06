Более 600 млн тенге заработали с начала года платные трассы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборы по четырем платным участкам общей протяженностью 682 км за два месяца 2020 года составили 643,1 млн. тенге, передает МИА «Казинформ».

«Больше всего казахстанцы заплатили за проезд по республиканской трассе «Нур-Султан - Темиртау» - 215,5 млн. тенге. Автодорога «Нур-Султан - Щучинск» заработала 167 млн. тенге, «Алматы - Капшагай» – 140,1 млн. тенге и «Алматы - Хоргос» – 120,5 млн. тенге. С 2013 по 2019 год система платности существовала только на трассе «Нур-Султан – Щучинск», которая ежегодно зарабатывала 1,5 млрд тенге. С внедрением системы на дорогах «Нур-Султан – Темиртау», «Алматы – Хоргос» и «Алматы – Капшагай» общий сбор по итогам 2019 года составил 5,4 млрд тенге», - сообщил в Facebook Комитет автомобильных дорог МИИР РК.

В этой связи, все поступающие средства, полученные за проезд по платным дорогам, обеспечивают содержание и обслуживание указанных участков, а также самой системы взимания платы, отметили в ведомстве.

Так, в 2019 году на текущий ремонт платных участков и их очистку были направлены 3,8 млрд. тенге. На поддержку программно-аппаратного комплекса системы было затрачено 1,6 млрд. тенге.

Напомним, в декабре прошлого года по итогам инвестиционного конкурса был подписан контракт на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. километрах республиканских дорог. Согласно договору в этом году планируется устройство системы взимания платы на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. км. На остальных 5,3 тыс. км планируется внедрить платность до 2024 года после завершения работ по реконструкции. Таким образом, система исключит ежегодное выделение бюджетных средств на содержание платных дорог.