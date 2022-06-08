8 Июня 2022 11:54

Более 600 млн тенге составил ущерб от финансовых пирамид в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По зарегистрированным в этом году 27 уголовным делам сумма ущерба от финансовых пирамид составила более 600 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По зарегистрированным в текущем году уголовным делам по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», ущерб составляет более 600 млн тенге», - ответили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК на запрос МИА «Казинформ».

В ведомстве уточнили, что цифра ежедневно меняется.

Как сообщалось ранее, за 5 месяцев этого года органами внутренних дел зарегистрировано 27 уголовных дел за создание и руководство финансовой пирамидой, 7 из них передано в Агентство РК по финансовому мониторингу по подследственности.

Органами внутренних дел РК привлекаются к уголовной ответственности 32 лица за создание и руководство финансовой пирамидой. 14 лиц содержатся под стражей.

Сегодня Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид.

Ранее также сообщалось, что признаки финансовых пирамид имеют 56 организаций в РК.