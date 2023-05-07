Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Более 600 мигрантов за сутки доставлены в центр приема в Италии: он переполнен

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Мая 2023, 09:41
Более 600 мигрантов за сутки доставлены в центр приема в Италии: он переполнен Фото: AFP

РИМ. КАЗИНФОРМ - Более 600 терпевших бедствие в море мигрантов доставлены на итальянскую Лампедузу за сутки. Центр приёма острова переполнен. Власти отправят часть мигрантов на Сицилию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

10 лодок с потерпевшими бедствие в море людьми прибыли на итальянскую Лампедузу в субботу. Они доставили на берег 430 человек.

Теплая погода и полнолуние ознаменовались ростом попыток пересечения Средиземного моря мигрантами в последние дни. В пятницу 7 лодок доставили на Лампедузу 247 человек.

Несмотря на недавние попытки уменьшить переполненность центра приема на Лампедузе, вместимость превышена в 3 раза: в центре находятся около 900 человек.

Местные власти по соогласованию с Римом организуют отправку части мигрантов в сицилийский Порто-Эмпедокле на пароме Novelli.


Италия   Мировые новости   мигранты  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Участник марафона умер в Алматинской области
Участник марафона умер в Алматинской области