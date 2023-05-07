Более 600 мигрантов за сутки доставлены в центр приема в Италии: он переполнен

РИМ. КАЗИНФОРМ - Более 600 терпевших бедствие в море мигрантов доставлены на итальянскую Лампедузу за сутки. Центр приёма острова переполнен. Власти отправят часть мигрантов на Сицилию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

10 лодок с потерпевшими бедствие в море людьми прибыли на итальянскую Лампедузу в субботу. Они доставили на берег 430 человек.

Теплая погода и полнолуние ознаменовались ростом попыток пересечения Средиземного моря мигрантами в последние дни. В пятницу 7 лодок доставили на Лампедузу 247 человек.

Несмотря на недавние попытки уменьшить переполненность центра приема на Лампедузе, вместимость превышена в 3 раза: в центре находятся около 900 человек.

Местные власти по соогласованию с Римом организуют отправку части мигрантов в сицилийский Порто-Эмпедокле на пароме Novelli.