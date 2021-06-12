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    11:39, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 600 любителей веселья выявили за одну ночь в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 600 любителей веселья выявили за за одну ночь в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Мониторинговыми группами в составе представителей управления санитарно-эпидемиологического контроля, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских столицы продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению объектов предпринимательства, нарушающих карантинный режим.

    В ночь на 12 июня т.г. в ходе проверки на левом берегу столицы выявлена работа рестобаров и клубов, не соблюдающих санитарные нормы. Кроме того, администрация заведений предлагали своим клиентам кальян.

    Так, в 00:55 часов в ресто-баре «Cabera» по улице Кунаева находились около 100 клиентов. В заведении «Zima» по Коргалжинскому шоссе в 02:15 часов отдыхали более 300 посетителей. Клиенты, нарушая требования карантина, сидели за столами тесными группами, не соблюдая социальную дистанцию. Помимо того, они употребляли кальян.

    В отношении владельцев и любителей покурить составлены административные протоколы по статье 441 КРКобАП с наложением штрафа.

    Этой же ночью в ходе рейда выявлено нарушение карантинного режима со стороны уже неоднократно привлеченных увеселительных заведений. Несмотря на действующий запрет они продолжали свою привычную работу. В «Tequila» находились более 60 клиентов. В ночном клубе «Аура» 150 любителей активного отдыха проводили свой досуг.

    Собранный материал направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности, также Специализированным межрайонным административным судом Нур-Султана рассматривается вопрос о приостановлении их деятельности.

    Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает, что столица находится в «красной» зоне и предупреждает о том, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы о соблюдении карантинного режима в местах массового скопления людей.


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