13 Июля 2022 21:50

Более 600 литров суррогатного алкоголя изъяли у жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Более 600 литров суррогатного алкоголя изъяли полицейские Петропавловска в рамках акции «Быт. Надзор. Алкоголь», которая проходила с 5 по 12 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе рейдов у семи жителей областного центра изъяли 100 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Все изъятое направлено на экспертизу. У 55-летнего горожанина в складском помещении изъяли 24 пятилитровые пластиковые бутылки», - сообщили в полиции.

О том, что 55-летний петропавловец хранит суррогатный алкоголь, полицейским стало известно из социальных сетей. Бдительные горожане выложили фото, подтверждающее данный факт.













Фото: polisia.kz