Более 600 квартирных воров задержали в Казахстане
«В целях совершенствования принимаемых мер, Министерством внутренних дел реализуется ряд организационных и законодательных инициатив. Из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими», - сказал Сагындык Жантемиров в ходе брифинга МВД.
Он напомнил, что в 2018 и 2019 годах были внесены изменения в Уголовный кодекс, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещения стали относиться к тяжким видам преступлений, где предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«В профилактической части положительное влияние на криминогенную ситуацию оказывает исполнение ведомственных программ по защите имущества, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 68 тысяч камер видеонаблюдения, а свыше 22 тысяч оборудованы по инициативе самих жильцов. Данная работа продолжается», - сказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции.
По сообщению Сагындыка Жантемирова, в результате организационных мер и целенаправленной работы, с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 36 воров «гастролеров» - воров, совершающих кражи в разных городах и 29 преступных групп.
«В Карагандинской области задержан квартирный вор, который совершил более 6 эпизодов квартирных краж в спальных районах города, путем отжима пластикового окна, после чего сразу же сдавал похищенное в ближайшие ломбарды. В Алматы в марте текущего года пресечена криминальная деятельность группы «домушников» в составе 3 человек, которые изобличены в совершении 5 квартирных краж. Подозреваемые действовали стандартно: перед тем как проникнуть в жилище, проверяли нет ли хозяев в доме и только потом вскрывали замок. Выносили все что представляло какую-либо ценность: денежные средства, мелкую технику и ювелирные изделия. Также в Алматы задержаны три квартирных вора, уроженцев Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, которым доказывается совершение 7 квартирных краж», - проинформировал спикер.
Напомним, за неделю в Казахстане раскрыто более 1800 преступлений.