Более 600 квартирных воров задержали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 29 преступных групп. Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Сагындык Жантемиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях совершенствования принимаемых мер, Министерством внутренних дел реализуется ряд организационных и законодательных инициатив. Из практики раскрытых преступлений следовало, что квартирные кражи совершаются одними и теми же лицами, которые имели возможность уйти от ответственности, примирившись с потерпевшими», - сказал Сагындык Жантемиров в ходе брифинга МВД.

Он напомнил, что в 2018 и 2019 годах были внесены изменения в Уголовный кодекс, где неоднократное совершение краж и совершение краж с незаконным проникновением в помещения стали относиться к тяжким видам преступлений, где предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В профилактической части положительное влияние на криминогенную ситуацию оказывает исполнение ведомственных программ по защите имущества, в рамках которых во дворах жилых домов уже установлено более 68 тысяч камер видеонаблюдения, а свыше 22 тысяч оборудованы по инициативе самих жильцов. Данная работа продолжается», - сказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции.

По сообщению Сагындыка Жантемирова, в результате организационных мер и целенаправленной работы, с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 36 воров «гастролеров» - воров, совершающих кражи в разных городах и 29 преступных групп.

«В Карагандинской области задержан квартирный вор, который совершил более 6 эпизодов квартирных краж в спальных районах города, путем отжима пластикового окна, после чего сразу же сдавал похищенное в ближайшие ломбарды. В Алматы в марте текущего года пресечена криминальная деятельность группы «домушников» в составе 3 человек, которые изобличены в совершении 5 квартирных краж. Подозреваемые действовали стандартно: перед тем как проникнуть в жилище, проверяли нет ли хозяев в доме и только потом вскрывали замок. Выносили все что представляло какую-либо ценность: денежные средства, мелкую технику и ювелирные изделия. Также в Алматы задержаны три квартирных вора, уроженцев Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, которым доказывается совершение 7 квартирных краж», - проинформировал спикер.

Напомним, за неделю в Казахстане раскрыто более 1800 преступлений.