АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 600 квартир незаконно сдавались в аренду в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 сентября по 1 декабря в Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», направленное на максимальный охват населения административного участка для изучения проблемных вопросов, предупреждения и профилактики правонарушений на обслуживаемых участках.

Участковыми инспекторами полиции на закрепленных за ними административных участках проводится подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, выявления лиц, допускающих различные правонарушения, и проверки граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Также проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности, а также владельцы гражданского оружия и иностранцы.

На сегодня по области выявлено около 606 фактов сдачи жилья в наем без регистрации в налоговых органах, по всем фактам информация будет направлена в налоговые органы для принятия мер административного характера к владельцам данного жилья. Поставлено на учеты ОВД свыше 900 лиц, в том числе допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений 650. К административной ответственности привлечено 13 926 правонарушителей, в том числе за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде 1695, за мелкое хулиганство – 652, за нарушение правил проживания в Республике Казахстан без регистрации, либо без документов, удостоверяющих личность – 2597.

Параллельно полицией будут проведены проверки дачных массивов, объектов строительства, в том числе приостановленных и заброшенных, чердачные и подвальные помещения. Наряду с этим, участковыми инспекторами полиции с представителями местных исполнительных органов и общественности будут проводиться встречи с населением для изучения и разрешения имеющихся проблемных вопросов.