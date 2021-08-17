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Более 600 костанайцев с «красным» статусом выявили с помощью Ashyq

17 Августа 2021 15:43
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Более 600 костанайцев с «красным» статусом выявили с помощью Ashyq

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Проект Ashyq продолжает выявлять нарушителей карантина. С 10 июня на объекты Костанайской области пытались попасть 629 человек с «красным» статусом и 454 - с «желтым». Об этом сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы призываем бизнес ответственно подходить к выявлению нарушителей и своевременно сообщать о них в органы санэпиднадзора. Только так мы можем обезопасить остальных жителей области от рисков заражения COVID-19. Благодаря Ashyq в общественные места Костанайской области уже не смогли попасть более 1 000 костанайцев с «красным» и «желтым» статусами. Это говорит об эффективности проекта. Также мы обращаем внимание бизнеса на необходимость вакцинации на предприятиях, так как на сегодняшний день это единственный реальный шанс остановить пандемию», - пояснил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Напомним, «красный» статус означает, что у пользователя положительный ПЦР-тест, вход для него запрещен на все объекты бизнеса. «Желтый» статус запрещает вход в общественные заведения, он означает, что пользователь был в контакте с больным COVID-19 и может заходить только в аптеки и продуктовые магазины.

«Зеленый» статус не предполагает ограничений для передвижения, он означает, что пользователь вакцинирован либо имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. «Синий» же означает, что ограничений для входа также нет, исключение составляют организации, где обязательно наличие ПЦР-теста на коронавирус.

На сегодняшний день в Костанайской области в проект Ashyq вошли 4 158 предприятий.


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#Костанайская область   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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