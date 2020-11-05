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Более 600 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп установлено в столице

5 Ноября 2020 14:51
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Более 600 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп установлено в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в Нур-Султане во всех районах установлено более 600 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп, градусников и батареек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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«Население складывает туда лампочки, наша компания объезжает данные контейнеры, собирает лампы, привозит на завод и производит их обезвреживание», – рассказал генеральный директор ТОО «НТП Kazecotech» Владимир Андреев.

По состоянию на 1 ноября было собрано свыше 500 лампочек. Таким образом, не допущено заражения ядовитыми парами 3 млн 908 тыс. кубических метров воздуха. При этом при обслуживании контейнеров компания часто сталкивается с рядом проблем, в том числе с вандализмом.

«Очень часто контейнеры подвергаются постороннему воздействию транспортными средствами, вандалами, которые повреждают контейнеры, воруют комплектующие – дверцы, полки, ящики и так далее. Все это вызывает непонимание у людей. В связи с этим акиматом размещаются объявления, включая таблички, на которых указаны номера телефонов. Это +7708 425 15 88 и 8 (7172)25 15 88», – пояснил Владимир Андреев.

В случае получения вызова приезд и устранение недостатков осуществляются в течение двух часов. Сотрудники компании также призывают более ответственно относиться к имуществу, ведь от этого зависит в том числе, в каких условиях живут все горожане.


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#Нур-Султан   #Экология   #Безопасность  
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