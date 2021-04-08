Более 600 иностранцев выдворили из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 674 иностранных гражданина были выдворены из страны в судебном порядке без права въезда на территорию Казахстана. Об этом сообщил депутат Нурлан Бекназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период пандемии границы были закрыты, и многие мигранты не смогли покинуть территорию Республики Казахстан из-за ограничений, в связи с чем было принято специальное постановление Правительства и продлен срок пребывания в стране. В целом, в январе-феврале этого года в результате совместной работы с Международной миграционной организацией 133 тыс. мигрантов вернулись в свою страну. 674 иностранных граждан, отказавшихся от добровольного выезда и скрывавшихся от органов следствия, были выдворены из страны в судебном порядке без права въезда на территорию Казахстана в течение пяти лет, возбуждено 27 уголовных дел за организацию незаконной миграции», - сказал Нурлан Бекназаров на пленарном заседании Сената.

По его словам, поскольку миграция является сферой, оказывающей непосредственное влияние на национальную безопасность, социально – экономическую ситуацию в стране, очень важно наладить миграционные процессы и создать соответствующие правовые основы для предотвращения незаконной миграции.

Как сообщалось ранее, сегодня на пленарном заседании Сената был принят закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции».