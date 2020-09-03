Более 600 госслужащих сократят в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании актива по обсуждению Послания Главы государства заявил о сокращении 644 штатных единиц в госорганах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам главы региона, в этом году планируют сократить 10% госслужащих – 274 единицы, в следующем – 15%, или 370 единиц. При этом из сокращаемых 274 единиц 244 приходятся на имеющиеся вакансии в местных исполнительных органах.
«Работа по оптимизации штатной численности проводится на основе четких критериев в целях сокращения контрольно-надзорных функций, автоматизации государственных услуг, передачи функций государственных органов в конкурентную среду. Планируется провести соответствующую работу по высвобождаемым лицам с целью их переобучения, предоставления возможностей для дальнейшего трудоустройства», - сказал К.Аксакалов.
Аким области добавил, что за счет сэкономленных средств повысят заработную плату оставшимся работникам.
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