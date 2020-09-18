Более 600 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о работе по исключению коррупционных рисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой в целях исключения коррупционных рисков и последующего проявления коррупции на постоянной основе по расследуемым уголовным делам вносятся представления в порядке статьи 200 УПК. За 8 месяцев 2020 года Антикоррупционной службой в госорганы внесено 1 237 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона», - сказал Данияр Бигайдаров во время онлайн-брифинг Антикоррупционной службы.

По результатам рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 615 лиц, из которых уволены 72, освобождены от занимаемой должности 84, предупреждены о неполном служебном соответствии 75, понижены в должности 10, строгий выговор объявлен 154.

«За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены 257 руководителей различного звена, из которых освобождены от занимаемой должности 46, уволены 7», - отметил спикер.

«Руководством и сотрудниками Антикоррупционной службы осуществлено 366 встреч с трудовыми коллективами, на которых рассмотрено 656 представлений», - заключил он.