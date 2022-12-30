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Более 600 домов остались без газа в Шымкенте по вине водителя авто

30 Декабря 2022, 12:39
Более 600 домов остались без газа в Шымкенте по вине водителя авто

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По вине водителя легковушки в Шымкенте более 600 домов остались без газа. МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

«Примерно в 5 часов 30 минут утра в микрорайоне Курсай водитель Opel Vectra, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на газопровод высокого давления. В результате ДТП без газоснабжения остались 612 абонентов частного сектора и промышленное предприятие», - сообщили в ДП.

В отношении виновника ДТП полицейскими составлен административный протокол в соответствии со ст.610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Собранные материалы стражи порядка направят в специализированный суд. С автолюбителя будет взыскан в судебном порядке материальный ущерб нанесенный газовой компании.


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