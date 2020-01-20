Более 600 должностных лиц уволено в РК из-за нарушения правил безопасности труда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году государственными инспекторами труда проведено 9 536 проверок, в ходе которых выявлено 2 366 нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.
«Работодателям выдано 480 предписаний об устранении нарушений в области безопасности и охраны труда и наложено 203 административных штрафа на сумму 25,6 млн тенге. Рассмотрено 879 обращений юридических и физических лиц по вопросам безопасности и охраны труда, проведено 1 276 специальных расследований несчастных случаев на производстве», - отмечает пресс-служба ведомства.
В министерстве сообщают, что по требованию госинспекторов труда работодателями освобождено от занимаемой должности 610 должностных лиц, виновных в нарушении правил по безопасности и охране труда. В связи с реальной угрозой жизни и здоровью работников запрещена работа 13 оборудований, 2 производственных объектов и деятельность 7 организаций.
1 242 дела переданы в правоохранительные органы, по которым возбуждено 207 уголовных дел.
«Принятые госорганами и работодателями комплексные меры в сфере охраны труда позволили сохранить положительную динамику по снижению производственного травматизма. Для сокращения числа рабочих мест с вредными условиями труда в 2019 году аттестовано 2 187 производственных объектов. На предприятиях республики созданы и действуют 14 792 производственных совета, в задачи которых входит предупреждение производственного травматизма, а также организация проведения проверок условий труда на рабочих местах», - добавляют в министерстве.
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