Более 600 должников оплатили налог на транспорт в Жамбылской области

С начала текущего года было проведено 115 рейдов, в ходе которых 605 физических лиц оплатили налоговую задолженность на общую сумму 63,4 миллиона тенге.

С 21 мая рейды проходят ежедневно. Только за последние дни 92 должника оплатили задолженность на сумму 6,5 миллиона тенге.

По информации департамента государственных доходов, такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе. В случае отказа от уплаты автотранспорт должников будет принудительно эвакуирован на специализированную стоянку.

Граждане могут самостоятельно рассчитать сумму налога на транспортные средства с помощью калькулятора на веб-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat». Оплатить налог можно несколькими способами:

· через портал egov.kz (раздел «Налоги и финансы»).

· в мобильных приложениях банков.

· в кассах банковских отделений.

· через отделения и сайт «Казпочты» post.kz (раздел «Платежи»).

Ранее мы рассказывали, как рассчитать налог на транспорт в Казахстане.

Жители Мангистау не спешат платить налог на транспорт.