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    01:00, 30 Май 2025 | GMT +5

    Более 600 должников оплатили налог на транспорт в Жамбылской области

    В регионе продолжаются рейдовые мероприятия по взысканию задолженности по налогу на транспортные средства, передает корреспондент агентства Kazonform.

    парковка, автомобили, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    С начала текущего года было проведено 115 рейдов, в ходе которых 605 физических лиц оплатили налоговую задолженность на общую сумму 63,4 миллиона тенге.

    С 21 мая рейды проходят ежедневно. Только за последние дни 92 должника оплатили задолженность на сумму 6,5 миллиона тенге.

    По информации департамента государственных доходов, такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе. В случае отказа от уплаты автотранспорт должников будет принудительно эвакуирован на специализированную стоянку.

    Граждане могут самостоятельно рассчитать сумму налога на транспортные средства с помощью калькулятора на веб-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat». Оплатить налог можно несколькими способами:

    · через портал egov.kz (раздел «Налоги и финансы»).

    · в мобильных приложениях банков.

    · в кассах банковских отделений.

    · через отделения и сайт «Казпочты» post.kz (раздел «Платежи»).

    Ранее мы рассказывали, как рассчитать налог на транспорт в Казахстане.

    Жители Мангистау не спешат платить налог на транспорт.

     

    Теги:
    Транспорт Жамбылская область Налоги
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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