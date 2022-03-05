Более 600 детей прошли курс бесплатного восстановления в реабилитационном центре Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В детском реабилитационном инклюзивном центре «Бала» города Темиртау восстанавливаются после тяжёлых травм, при ортопедических и кардионарушениях, а также при ДЦП, энцефалопатии. За год здесь помогли 660 юным пациентам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Четырнадцатилетняя жительница Темиртау поступила в реабилитационный центр с переломом костей таза и бедра после неудачного спуска с горки. В начале января этого года девочка перенесла операцию. Спустя месяц, когда сняли гипс, её направили в центр «Бала». При поступлении пациентка не могла даже сидеть, её буквально принесли на руках. Благодаря массажу, магнитотерапии, занятиям на тренажёрах она начала ходить. Сейчас уже передвигается с одним костылем. Медики надеются, что к выписке пациентка сможет самостоятельно ходить.

«После операции нам сказали, что дочь, возможно, не сможет ходить. Но в реабилитационном центре она встала на ноги. Сначала с помощью ходунков, потом с костылями стала ходить. То, что есть такая реабилитация, и бесплатно — это очень важно. Я не смогла бы сама поставить ребёнка на ноги и обеспечить такой профессиональный уход», — сказала мама пациентки Гулжас Умербекова.

В зависимости от диагноза и тяжести заболевания курс реабилитации длится от 14 дней. За это время пациенты проходят массажи, занятия на тренажёрах, магнитотерапию, прессотерапию, электролечение, ультразвуковое, парафинотерапию, педагогическую коррекцию — занятия с логопедом, дефектологом, психологом.

«Пациенты травматологического профиля поступают без очереди. Для них мы всегда оставляем койки. У нас сейчас сложилась хорошая практика —травматологи сразу направляют на реабилитацию, не теряя драгоценного времени. Пациенты, которые проходят плановую реабилитацию не в первый раз, заранее занимают очередь, зная, когда будет следующий курс. Всё восстановительное лечение оказывается бесплатно, в рамках ОСМС», — сказала директор детского реабилитационного инклюзивного центра «Бала» Елена Ли.