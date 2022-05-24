24 Мая 2022 20:43

Более 600 детей обучили плаванию спасатели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для предупреждения гибели детей на водоемах области с 29 марта спасателями оперативно-спасательного отряда совместно инструкторами по плаванию в бассейнах области проводятся занятия по обучению детей плаванию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в течение двух месяцев в Акмолинской области уже обучились 628 детей. Занятия проводятся на бесплатной основе.

Детей учат в ДЮСШ «Триатлон», ЛОК «Бодрость» города Кокшетау, ГККП ДЮСШ «Физкультурно-оздоровительный комплекс при отделе образования «Жігер» Зерендинского района, РУОЦ «Балдаурен» города Щучинска, ЦДЮТ «Арман» Бурабайского района и «ФОК» города Атбасара.

«Статистика несчастных случаев с людьми в местах массового отдыха свидетельствует о том, что основное количество несчастных случаев на воде происходит с детьми. И, к сожалению, статистика по Акмолинской области не является утешительной. Большинство несчастных случаев происходит в местах, запрещенных для купания. Другой основной причиной несчастных случаев на воде являются незнание правил поведения на воде и несоблюдение мер предосторожности, а также неумение плавать как родителей, так и детей. В связи с этим, спасатели проводят занятия по обучению детей плаванию на безвозмездной основе, желающие дети могут приходить и обучаться в холодное время года в бассейнах, а в летнее время занятия проводятся на озере Копа около спасательной станции», – проинформировал акмолинцев заместитель начальника оперативно-спасательного отряда Серик Тумурзин.