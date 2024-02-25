Более 600 человек приняли участие в международном турнире по бегу на льду в Бурабае

Экстремальный забег по плоскому льду, прошедший в национальном парке Бурабай, не имеет аналогов в Казахстане. В этом году международный турнир BURABAY ICE 2024 собрал более 600 участников из разных стран мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе TOO «Бурабай-Даму», фанаты трейлраннинга могли сами выбрать дистанцию. Это мог быть бег на 7 км, 14 км и 21,1 км или скандинавская ходьба на 7 км.

Участниками стали спортсмены из США, России, Великобритании, Франции, Италии, Узбекистана, Индии и всех областей Казахстана. Как отметили организаторы, забег посетил также чемпион ультрадистанций из Индии Сандип Кумар.

— Мероприятие является отличной возможностью для любителей бега проверить свои силы. Мы поддержали забег, так как уверены, что культуру бега и здорового образа жизни необходимо развивать и поддерживать. Это отличный способ проведения досуга и поддержания хорошей физической формы вне зависимости от возраста, — отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Победителем в категории «абсолют» на дистанции 21 км стал Макс Санин из Петропавловска. На дистанции 14 км победа досталась Владимиру Экерту из Астаны, на дистанции в 7 км победителем стал житель Павлодара Арман Турсунов. Лучшим в скандинавской ходьбе на дистанции 7 км стал Ержигит Жумадилов из Шымкента.

Фото: пресс-служба ТОО «Бурабай даму»

Среди женщин в абсолюте на дистанции 21 км первой стала Полина Саутиева из Щучинска. На дистанции 14 км победа досталась Наталье Экерт из Тюмени. В 7-километровой дистанции победительницей стала Изабелла Метлицкая из Темиртау. Первой в скандинавской ходьбе на дистанции 7 км оказалась Айжан Мусаканова из Алматы.

Фото: пресс-служба ТОО «Бурабай даму»

Кроме того, все дошедшие до финиша получили медали.

— Основная цель мероприятия — популяризировать здоровый образ жизни и вызвать интерес у туристов к нашему краю. Соревнование стало первой и единственной в Казахстане экстремальной гонкой на льду. Конечно, для спортсменов-любителей испытание сегодня было непростым. Забег по льду Бурабая становится уже традиционным. Мы планируем поддерживать проведение этого мероприятия ежегодно, — сказал начальник отдела маркетинга ТОО «Бурабай даму» Шынгыс Оразалин.