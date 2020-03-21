Более 600 человек помещены в стационары в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 600 человек помещены в стационары в связи с распространением коронавируса в столице. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 21 марта на 08:00 часов в стационарах находятся всего 645 человек, в том числе 62 из них - это дети»,- сказала Сауле Кисикова.

По данным ведомства, в стационар №1 помещены 147 человек, из них пятеро детей; в стационар №2 помещен 181 человек, из них двое детей; в стационар №3 помещены 317 человек, из них 55 детей.

Всего по городу Нур-Султан зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции (КВИ).



