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Более 600 человек помещены в стационары в столице

21 Марта 2020 14:01
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Более 600 человек помещены в стационары в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 600 человек помещены в стационары в связи с распространением коронавируса в столице. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день 21 марта на 08:00 часов в стационарах находятся всего 645 человек, в том числе 62 из них - это дети»,- сказала Сауле Кисикова.

По данным ведомства, в стационар №1 помещены 147 человек, из них пятеро детей; в стационар №2 помещен 181 человек, из них двое детей; в стационар №3 помещены 317 человек, из них 55 детей.

Всего по городу Нур-Султан зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции (КВИ).



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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Коронавирус в РК,
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