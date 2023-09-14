Более 600 боевых патронов хранил возле дачного поселка житель СКО

В Северо-Казахстанской области осужденный за кражу мужчина сознался в хранении большого количества боевых патронов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 5-литровую банку, набитую патронами и спрятанную в мешок, стражи порядка обнаружили вблизи дачного общества.

Всего изъяли 659 патронов к нарезному оружию калибра 5,45 мм. Согласно заключению экспертов, они пригодны для производства выстрелов.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

«Добровольная выдача незаконно хранящегося оружия и боеприпасов избавляет от ответственности перед законом, если в действиях лица отсутствует состав иного преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела», — пояснил начальник первого отдела полиции Петропавловска Тлеген Альжанов.

