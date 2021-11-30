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Более 600 бесхозных дачных участков выявили в Петропавловске

30 Ноября 2021 21:00
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Более 600 бесхозных дачных участков выявили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проводят ревизию дачных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации городского отдела земельных отношений, в этом году выявили 644 заброшенных земельных участка в садоводческих товариществах «Вишенка», «Лесовод», «Легенда», «Борки», «Ромашка СК», «Фаза». Все их поставили на учет как бесхозное недвижимое имущество. На рассмотрении в суде находятся еще 16 исков и до конца года отдел намерен направить еще 24 иска.

Заброшенные земли в садоводческих товариществах горакимат безвозмездно передает горожанам, желающим обзавестись дачей. Только в этом году предоставили 285 участков.

Список пустующих дачных участков в 34-х садоводческих товариществах можно посмотреть на сайте акимата Петропавловска.

«Ранее я давал поручение провести ревизию всех участков, чтобы сохранить пригородные садоводства, начав процедуру их передачи ответственным горожанам. Хочу отметить, что все процедуры на бесплатной основе. Всего насчитывается более 47 тысяч дачных участков. Работы по выявлению бесхозных земельных участков будут продолжены», - написал на своей странице в социальной сети аким Петропавловска Булат Жумабеков.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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