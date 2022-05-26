26 Мая 2022 02:10

Более 600 актюбинских выпускников претендуют на «Алтын белгі»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в этом году обучение в средней школе завершают более 8 тыс. учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 мая в школах области прошли торжественные линейки, на которых были подведены итоги учебного года, награждены отличившиеся в различных конкурсах, олимпиадах ученики.

Торжественная линейка прошла и в школе лицее имени Мыржакыпа Дулатова № 63 в городе Актобе. По словам директора школы Дамили Картпагамбетовой, 2021-2022 учебный год прошел успешно, теперь выпускников 11 классов ожидают государственные экзамены.

«Всего в этом году в регионе 11 класс окончили 8057 учащихся , из которых 615 – претенденты на знак «Алтын белгі». Теперь выпускникам 9 и 11 классов предстоит сдать итоговую аттестацию. После окончания государственных экзаменов, которые пройдут до 10 июня, будет известно точное количество отличников учебы, обладателей аттестатов «Алтын белгі» и аттестатов с отличием», - отметил руководитель управления образования области Жолдас Батырхан.

Всего по области насчитывается 406 государственных и 13 частных школ, в которых обучается более 167 тыс. детей.