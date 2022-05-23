23 Мая 2022 14:36

Более 600 акмолинских детей смогут пройти реабилитацию в центре «Камкорлык»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Реализация на базе многопрофильной областной детской больницы реабилитационного центра «Камкорлык» для детей с ограниченными возможностями стала возможна в рамках подписанного меморандума между АО «Самрук-Казына» и Фондом Первого Президента РК. Теперь в течение года в центре смогут пройти реабилитацию более 600 акмолинских малышей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора детской больницы Серикжана Сабыралиева, подобные центры на сегодняшний день есть в каждом регионе Казахстана.

«Центр «Камкорлык» оказывает реабилитационную помощь детям с ограниченными возможностями от 3 до 18 лет. Подход к каждому ребенку индивидуальный и мультидисциплинарный. С детьми занимаются 28 специалистов, прошедших обучение в городе Нур-Султане», - пояснил Серикжан Сабыралиев.

За год такой центр может обслужить более 600 детей, а это до 50 детей в месяц. Как правило, его пациентами становятся дети с диагнозами ДЦП, неврологическими патологиями, которые сопровождаются опорно-двигательными нарушениями, последствиями инсульта и травм периферической нервной системы, нейроинфекцией, задержкой речевого развития, после операций гидроцефалии, объемного образования в коре головного мозга и т.д.

«На базе центра дети получают такие процедуры, как занятие с эрготерапевтом, логопедом, психологом, дефектологом, есть кабинеты механотерапии, водные процедуры, ЛФК. У нас проводится третий этап восстановительного лечения. Процедуры дети получают по показаниям», - поделилась руководитель центра «Камкорлык» Алтын Картабаева.

Вся помощь оказывается детям бесплатно. Как добавила Алтын Картабаева, реабилитационный центр рассчитан на дневное пребывание, но сюда приезжают получать реабилитацию дети из районов, поэтому было принято решение открыть при отделении неврологии многопрофильной областной детской больницы 10 реабилитационных коек.

Центр включает кабинет эрготерации, два кабинета дефектолога, два кабинета логопеда, кабинет психолога, сенсорную комнату, шунгитовую и соляную шахты, кабинет ЛФК и многое другое. Пациентам также доступны бос-терапия, иппотерапия (правда, не на лошадях, а на специальном тренажере), есть множество ходунков и вертикализаторов, гидрованна и бесконтактная ванна для массажа.

Занятия ЛФК с детьми проводит медсестра Жания Кусаинова, имеющая стаж работы более 30 лет. Среди множества приспособлений для занятий с малышами и уникальные пневмокостюмы «Атлант», которые используются для работы с детьми, страдающими ДЦП.

«Надеваем костюм и накачиваем воздух. Он держит форму и дает стойкое положение оси позвоночника. Ребенку создается имитация ходьбы. Для неходячих детей это первая помощь», - поделилась Жания Кусаинова.

По словам руководителя центра «Камкорлык» Алтын Картабаевой, оказываемые детям реабилитационные процедуры приносят свои результаты. Так, некоторые уже научились кататься на велосипедах, другие - начали говорить больше слов, а кто-то –даже составлять предложения. Кроме того, малыши становятся более спокойными и уравновешенными.

Подобные реабилитации медики центра рекомендуют проходить два-три раза в год.

В Акмолинской области на сегодняшний день в рамках проекта работает еще один реабилитационный центр для детей в городе Степногорске, в котором получают помощь малыши от 0 до 3 лет.