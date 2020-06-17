Более 60% выпуска лёгкой промышленности Казахстана приходится на текстильное производство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 60% выпуска лёгкой промышленности приходится на текстильное производство. При этом, в целом, легкая промышленность занимает лишь 1% выпуска обрабатывающей промышленности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Производство тканей в плюсе, хлопка — в минусе

В производстве текстильных изделий отмечен рост в сегменте хлопчатобумажных тканей (на 3,5%, до 8,1 млн кв. м. за январь–апрель 2020 года) и готовых текстильных изделий для домашнего хозяйства (на 5,7% до 7,4 млн штук, из них постельное белье — 2,5 млн штук, +22,1% за год). Выпуск нетканых материалов и изделий из них за январь–апрель 2020 года составил 1,9 млн кв. м.

Производство кардо- и гребнечёсанного хлопка сократилось на 5,8%, до 35 тыс. тонн; также в минусе выпуск фетра и войлока (на 13,3%, до 158,2 млн тг), в том числе валяной и фетровой обуви (на 19%, до 20,1 тыс. пар).

Производство ткани сосредоточено в трёх регионах: Павлодарской (14,4 млн кв. м) и Костанайской (0,4 млн кв. м) областях, а также Шымкенте (8,6 млн кв. м). Валяная и фетровая обувь производилась в Акмолинской (15,5 тыс. пар) и Восточно-Казахстанской (4,6 тыс. пар) областях. Весь выпуск хлопка полностью приходится на Туркестанскую область.

В стоимостном выражении объём производства текстильных изделий за январь–апрель 2020 года составил 23,4 млрд тг — на 20,5% больше, чем в прошлом году (индекс промышленного производства — 113,4%). Доля текстиля от всего объёма производства лёгкой промышленности выросла с 55,5% до 60,1%.

Работники лёгкой промышленности отметили свой профессиональный праздник, который приходится на второе воскресенье июня. К основным отраслям лёгкой промышленности традиционно относят текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленность. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщило, что на сегодняшний день лёгкая промышленность является приоритетным направлением, которому уделяется большое внимание со стороны государства.

При этом доля легпрома от сегмента переработки в январе–апреле текущего года составила всего 1%, а от совокупного объёма промышленного производства — лишь 0,4%.