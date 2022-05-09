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Более 60 военнослужащих наградил аким Мангистауской области
9 Мая 2022 09:47

Более 60 военнослужащих наградил аким Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие в честь 30-летия Вооруженных сил РК и Дня защитника Отечества провели в Актау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Мангистауской области поздравил всех жителей и военнослужащих со знаменательным праздником.

«Отвага и честь наших вооруженных сил являются залогом нашей независимости и спокойствия! Желаю нашей стране процветания и мира!», - сказал Нурлан Ногаев.

Также были награждены более 60 военнослужащих, отличившихся в службе.

Далее праздничный вечер продолжился концертной программой мангистауских артистов.

Как сообщалось ранее, марш-бросок совершили военные в Актау.


Автор:
Корреспондент
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