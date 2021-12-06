Более 60 участковых пунктов полиции отремонтировано в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отремонтировано 61 участковых пунктов полиции. Один из них - в поселке Тогузак Карабалыкского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Эта работа проводится в Костанайской области в рамках реализации принципов реформирования «Полиция шаговой доступности» и «Слышащего государства». В регионе уже отремонтирован 61 участковый пункт полиции, в основном, в сельской местности. Это работа проводится при поддержке местной исполнительной власти.

«Участковый пункт полиции в поселке Тогузак обслуживает более 700 человек. Здесь работает два участковых, старший – майор полиции Азар Нуралинов. Для эффективной работы полицейских обеспечили служебным транспортом и компьютерной техникой. В районе уже отремонтировано девять служебных помещений. Созданы условия для оперативного реагирования на заявления граждан. Участковые обслуживают пять сельских округов с численностью населения более трех тысяч человек», - отметил аким Карабалыкского района Руслан Халыков.

Участковый пункт полиции на период ремонта работу не прекращал. Оперативная обстановка на территории поселка Тогузак стабильная. Здесь с начала года совершено 12 преступлений, все раскрыты. В основном, это мелкие хищения и кражи.

Созданные условия смогли оценить и сельчане. К примеру, жительница поселка Тогузак Алла Павленко обратилась к участковому по поводу поступления в ведомственный вуз своей дочери – выпускницы 11-го класса.

«Наш участковый Азар Нуралинов всегда помогает жителям поселка. Сейчас для службы созданы хорошие условия – светлое помещение, современная мебель, как в городе, это важно», - отметила Алла Павленко.

Кроме того, в районе до конца декабря будет открыта специализированная стоянка для нарушителей ПДД, вместимостью более 100 автомобилей.

Руководство ДП Костанайской области оценило работу стационарного контрольного поста заградительной системы «Рубеж» в поселке Карабалык. С начала года здесь выявлено более 2,5 тысячи административных правонарушений, 50 фактов – за нарушение скоростного режима.

«В настоящее время идет активная работа по масштабированию сервисной модели полиции. К этой работе активно привлекаются местные органы власти. Участковый – это центральное звено в системе реформирования полиции. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отмечает, что коммуникация – важная часть работы с населением. Для этого создаются условия», - отметил исполняющий обязанности начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков на встрече с личным составом отдела полиции.

Здесь были поставлены задачи в вопросах раскрытия краж скота, тяжких и особо тяжких преступлений. Акцент сделан на этапах реформирования ОВД, в рамках которого повышается статус участковых инспекторов полиции и улучшается социальный пакет для сотрудников органов внутренних дел.